В Словакии пьяный министр устроил дебош в ресторане. Фото: newsnn.ru

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Ракурс

В Словакии нетрезвый министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош устроил разгром в ресторане азиатской кухни.

Инцидент произошел в Братиславе. Чиновник хулиганил вместе со своим братом. Солимош и его родственник покидали ресторан азиатской кухни в очень пьяном состоянии. Выходя из заведения, чиновник громко называл свою должность, а его брат ногой разбил стеклянную дверь. Кроме того, мужчины бросали деньги в работников ресторана. Об этом сообщает TV3 23 января, передает «Прямой».

Администрация заведения вызвала полицию, правоохранители дебоширов задержали. Впоследствии выяснилось, что министр с братом устроили драку в ресторане. Так, один из работников обратился к врачам за медицинской помощью. Полицейские открыли уголовное производство.

Убытки, причиненные министром, оценили в 1 тыс. евро. Дебошир свою вину уже признал и решил подать в отставку.

Я прошу прощения в тех, кто пострадал от моего поведения. Я готов взять на себя ответственность за свой провал. Я иду в отставку, — заявил чиновник.

Напомним, 22 января в интернете появилось видео с дракой в кафе, которую спровоцировал народный депутат Илья Кива. Парламентарий набросился на своего оппонента, но получил жесткий отпор. В СМИ сообщили, что Кива что-то не поделил с ветераном АТО Михаилом Майнманом. Правоохранители открыли производство против нардепа по факту конфликта.