Большая приватизация: правительство в этом году хочет распродать госпредприятий на 6 млрд грн

Тимофей Милованов, фото: 112.ua

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Власти рассчитывают в этом году получить 6 млрд грн от проведения в Украине большой приватизации.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в результате проведения ревизии государственного сектора определило 20 первоочередных крупных и более 500 малых предприятий для их приватизации. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

Министр заверил, что приватизация этих предприятий будет происходить «прозрачным образом и на рыночных условиях».

По мнению Милованова, Украина и имеет все шансы для осуществления экономического прорыва.

Украина является макростабильной, — убежден министр.

Напомним, в конце октября пять предприятий Государственного управления делами, среди которых и расположенная в Киеве на Европейской площади гостиница «Днепр», были переданы Фонду госимущества для дальнейшей приватизации.