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Турборежим в Раде: КИУ назвал оправдания Разумкова манипуляцией, фото — Фейсбук Я.Доброносова

Разумков манипулирует, когда оправдывает турборежим в Раде — Комитет избирателей

23 янв 2020, 15:59
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Комитет избирателей Украины (КИУ) назвал манипуляциями попытки спикера Рады Дмитрия Разумкова оправдать существование так называемого турборежима (ускоренного принятия законов) в парламенте.

Заявления Разумкова прозвучали 20 января на телешоу «Свобода слова» (канал ICTV). КИУ в Фейсбук обнародовал заявление, в котором назвал заявления председателя Рады «манипулятивными по своему содержанию».

В частности, Разумков заявил, что правки и таблицы к законопроектам должны раздаваться депутатам за 10 дней до рассмотрения, но «если исходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что было принято». В КИУ считают, что соблюдение закона «О Регламенте Верховной Рады» является обязательным условием для принятия решений парламента, а разделение норм «на важные и не важные не является корректным».

Кроме того, несоблюдение регламента может стать основанием для признания законов неконституционными. Именно так развивались события вокруг признания в КСУ неконституционным так называемого «языкового закона Кивалова-Колесниченко».

Есть претензии в Комитете избирателей и к утверждению Разумкова о том, что турборежим принятия законопроектов не снизил их качество. В КИУ заявили, что, по выводам Минфина, нереалистичными к исполнению являются 52% законопроектов, более половины проектов получают отрицательные выводы Главного научно-экспертного управления Рады.

Другим манипулятивным утверждением эксперты КИУ считают слова Разумкова о высокой поддержке парламента правительственных законопроектов.

Доля принятых правительственных законов на самом деле достаточно низкая. За время работы девятого созыва Кабмин подал 102 закона, из которых было принято лишь 22, — отметили в КИУ.

Кроме того, в другом выводе КИУ заявил, что Рада игнорирует законопроекты оппозиции и фактически не принимает законы, если среди их авторов нет представителей «Слуги народа». В сентябре-январе было принято 133 закона, из которых 114 инициировали представители «Слуги народа», правительства и президент. В итоге 85% принятых законов были инициативой действующей власти.

«Ракурс» ранее сообщал, что во время упомянутого эфира Разумков заявил, что Рада уже на следующей сессии может рассмотреть изменения в Конституцию Украины относительно уменьшения количества народных депутатов.

Источник: Ракурс


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