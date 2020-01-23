Турборежим у Раді: КВУ назвала виправдання Разумкова маніпуляцією, фото — Фейсбук Я.Доброносов

https://racurs.ua/ua/n132538-razumkov-manipuluie-koly-vypravdovuie-turborejym-v-radi-komitet-vyborciv.html

Ракурс

Комітет виборців України (КВУ) назвав маніпуляціями спроби спікера Ради Дмитра Разумкова виправдати існування так званого турборежиму (прискореного ухвалення законів) у парламенті.

Заяви Разумкова пролунали 20 січня на телешоу «Свобода слова» (канал ICTV). КВУ у Фейсбук оприлюднив заяву, у якій назвав заяви голови Ради «маніпулятивними за своїм змістом».

Зокрема, Разумков заявив, що правки і таблиці до законопроектів повинні роздаватися депутатам за 10 днів до розгляду, але «якщо виходити з цієї логіки, то ми б не прийняли і чверть того, що було прийнято». В КВУ вважають, що дотримання закону «Про Регламент Верховної Ради» є обов’язковою умовою для прийняття рішень парламенту, а поділ норм «на важливі і не принципові не є коректним».

Крім того, недотримання регламенту може стати підставою для визнання законів неконституційними. Саме так розгорталися події навколо визнання в КСУ неконституційним так званого «мовного закону Ківалова-Колесніченка».

Мають претензії в Комітеті виборців і до твердження Разумкова про те, що турборежим ухвалення законопроектів не знизив їхню якість. В КВУ заявили, що, за висновками Мінфіну, нереалістичними до виконання є 52% законопроектів Ради, понад половина проектів отримують негативні висновки Головного науково-експертного управління Ради.

Іншим маніпулятивним твердженням експерти КВУ вважають слова Разумкова про високу підтримку парламенту урядових законопроектів.

Частка прийнятих урядових законів насправді є досить низькою. За час роботи дев’ятого скликання Кабмін подав 102 закони, із яких було прийнято лише 22, — зазначили в КВУ.

Крім того, в іншому висновку КВУ заявив, що Рада ігнорує законопроекти опозиції і фактично не приймає закони, якщо серед їх авторів немає представників «Слуги народу». У вересні-січні було прийнято 133 закони, із яких 114 ініціювали представники «Слуги народу», уряду і президент. Отож, 85% прийнятих законів були ініціативою чинної влади.

«Ракурс» раніше повідомляв, що під час згаданого ефіру Разумков заявив, що Рада вже на наступній сесії може розглянути зміни до Конституції України щодо зменшення кількості народних депутатів.