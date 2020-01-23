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Ракурс
Тимофій Милованов, фото: 112.ua

Велика приватизація: уряд в цьогоріч хоче розпродати держпідприємств на 6 млрд грн

23 січ 2020, 16:05
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Влада розраховує в цьому році отримати 6 млрд грн від проведення в Україні великої приватизації.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в результаті проведення ревізії державного сектору визначило 20 першочергових великих та понад 500 малих підприємств для їх приватизації. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник відомства Тимофій Милованов.

Міністр запевнив, що приватизація цих підприємств відбуватиметься «у прозорий спосіб та на ринкових умовах».

На думку Милованова, Україна та має всі шанси для здійснення економічного прориву.

Україна є макростабільною, — переконаний міністр.

Нагадаємо, наприкінці жовтня п’ять підприємств Державного управління справами, серед яких і розташований у Києві на Європейській площі готель «Дніпро», були передані Фонду держмайна для подальшої приватизації.

Джерело: Ракурс


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