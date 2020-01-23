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Ракурс
Бизнесмена похитили на временно оккупированной территории, фото: bzns.media

Похитили и две недели держали в подвале: боевики пытались завербовать бизнесмена из Днепра

23 янв 2020, 16:55
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Так называемая «МГБ ДНР» осуществила попытку завербовать бизнесмена из города Днепра.

Террористы похитили мужчину при пересечении линии разграничения с ОРДО, когда он пытался посетить свои родственников, проживающих на временно оккупированных территориях, сообщает пресс-центр СБУ.

Его обвиняли в якобы работе на украинские спецслужбы, направленной в ущерб так называемой ДНР.

Похищенного бизнесмена боевики две недели держали в подвальном помещении, склоняя к конфиденциальному сотрудничеству. К нему боевики применяли методы психологического и физического давления, лишив возможности нормального питания. Также они угрожали осуществить расправу над его родными.

Террористы поставили ему задачу собирать и передавать информацию о патриотических организациях, с которыми он поддерживал контакты, — сообщили в СБУ.

Отмечается, что только получения от него согласия на сотрудничество боевикам было мало, они также «конфисковали» у бизнесмена его автомобиль и значительную сумму наличных.

После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию бизнесмен попал в поле зрения спецслужб и дал показания об обстоятельствах вербовки и поставленных боевиками задач.

Проведена проверка установила, что никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины он не совершил.

Напомним, СБУ недавно разоблачила попытку боевиков завербовать работника украинского Минюста.

Источник: Ракурс


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