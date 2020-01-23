ВАКС арештував екс-заступника президента «Укрбуду». Фото: mspravka.info

https://racurs.ua/ua/n132545-sprava-mykytasya-vaks-areshtuvav-kolyshnogo-zastupnyka-prezydenta-ukrbudu.html

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Вищий антикорупційний суд 23 січня обрав запобіжний захід колишньому заступнику президента «Укрбуд» В’ячеславу Мармишу.

Слідчий суддя ВАКС арештував його до 14 лютого 2020 року. Також суд передбачив внесення застави в розмірі 6 млн грн. Мармиша правоохоронці підозрюють у пособництві щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. Про це сьогодні повідомила прес-служба Антикорупційного суду.

Якщо за підозрюваного винесуть заставу й він вийде із СІЗО, то він зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонний паспорт та всі інші документи, що дають право виїзду з України. Крім того, він зобов’язаний прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду на першу вимогу.

Фігуранту забороняється виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, він повинен інформувати правоохоронців про зміну свого місця проживання чи місця роботи.

Нагадаємо, днями колишній нардеп та президент компанії «Укрбуд» Максим Микитась намагався полетіти до Лондона. Фігуранта кримінальних проваджень 20 січня зняли з рейсу співробітники Державної прикордонної служби.

У вересні 2019 року Державне бюро розслідувань повідомило Микитасю про підозру (хуліганство під час передвиборчої кампанії). А Національне антикорупційне бюро звинувачує колишнього парламентаря у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.