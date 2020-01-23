В России из цирка сбежали слоны. Фото: Pixabay

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Ракурс

Слоны сбежали из цирка в российском Екатеринбурге. Двое животных оказались на свободе во время перевозки. Они не стали терять время и пошли гулять по городу.

Один из них остался возле дерева, украшенного гирляндой, и порвал ее. Второй — решил сполна насладиться свободой и начал валяться в сугробе. Животное засняли свидетели произошедшего.

На одном видео видно, как слон пытается перейти дорогу, а его безуспешно стараются остановить двое мужчин. Оказавшись на другой стороне улицы, животное продолжает спокойно идти вдоль тротуара. Позже автоинспекторы регулировали движение на проезжей части, пока слон гулял по дороге.

Также очевидцы засняли, как животное пытались увести в нужном направлении около десяти человек.

В цирке объяснили, что животные должны были отправиться на гастроли, но, выйдя за пределы территории, очень обрадовались снегу.

Напомним, ранее цирковой медведь напал на дрессировщика в России. Несмотря на произошедшее, шоу решили продолжить. Дрессировщик остался жив.