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У перестрілці в Сіетлі загинула жінка, семеро осіб поранені. Фото: Вікіпедія

Невідомі влаштували стрілянину в центрі Сіетла, є жертви й поранені (ВІДЕО)

23 січ 2020, 18:24
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У Сполучених Штатах Америки знову сталася перестрілка, яка забрала людські життя.

Збройний інцидент стався 23 січня в центрі американського Сіетла. Словесний конфлікт стався поблизу одного з ресторанів швидкого харчування Mcdonald’s, згодом він переріс у стрілянину, внаслідок якої одна жінка загинула, а семеро осіб дістали травми. Серед поранених — дев’ятирічний хлопчик. Про це повідомляє The Seattle Times з посиланням на керівництво поліції міста.

Усіх постраждалих госпіталізували. Сильно погіршився стан 55-річної жінки. Стан здоров’я пораненої дитини медики називають задовільним.

На думку силовиків, вогонь відкрили кілька осіб. Наразі невідомо, чи є серед поораних ті, хто стріляв. ЗМІ повідомляють, що за останню добу це вже третій інцидент у місті, пов’язаний зі стріляниною.

Нагадаємо, 18 січня стрілянина сталася у місті Хантсвілл в штаті Юта. Невідомий відкрив вогонь на перехресті вулиць Main Street і 130 South, внаслідок чого загинули четверо осіб, а одна дістала поранення й була госпіталізована. Поліція згодом затримала нападника.


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