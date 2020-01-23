У перестрілці в Сіетлі загинула жінка, семеро осіб поранені. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132551-nevidomi-vlashtuvaly-strilyanynu-v-centri-sietla-ie-jertvy-y-poraneni-video.html

Ракурс

У Сполучених Штатах Америки знову сталася перестрілка, яка забрала людські життя.

Збройний інцидент стався 23 січня в центрі американського Сіетла. Словесний конфлікт стався поблизу одного з ресторанів швидкого харчування Mcdonald’s, згодом він переріс у стрілянину, внаслідок якої одна жінка загинула, а семеро осіб дістали травми. Серед поранених — дев’ятирічний хлопчик. Про це повідомляє The Seattle Times з посиланням на керівництво поліції міста.

Усіх постраждалих госпіталізували. Сильно погіршився стан 55-річної жінки. Стан здоров’я пораненої дитини медики називають задовільним.

На думку силовиків, вогонь відкрили кілька осіб. Наразі невідомо, чи є серед поораних ті, хто стріляв. ЗМІ повідомляють, що за останню добу це вже третій інцидент у місті, пов’язаний зі стріляниною.

Нагадаємо, 18 січня стрілянина сталася у місті Хантсвілл в штаті Юта. Невідомий відкрив вогонь на перехресті вулиць Main Street і 130 South, внаслідок чого загинули четверо осіб, а одна дістала поранення й була госпіталізована. Поліція згодом затримала нападника.