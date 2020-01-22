Импичмент Трампа: в США опубликовали почти 200 страниц документов по блокированию военной помощи Украине

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n132490-impichment-trampa-v-ssha-opublikovali-pochti-200-stranic-dokumentov-po-blokirovaniu-voennoy.html

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Административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) по запросу американской правозащитной организации American Oversigh опубликовало 192 страницы документов, касающихся Украины.

Среди этих материалов есть документы, которые не были ранее представлены Конгрессу в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-служба American Oversigh.

Эти документы содержат электронные письма от исполняющего обязанности директора OMB Рассела Вутта и Майкла Даффи, ассоциированного директора OMB по вопросам национальной безопасности, в том числе письма Даффи в день резонансного телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля 2019 года и стала основанием для начала процедуры импичмента Трампа.

Оба чиновника были ключевыми игроками в отказе в помощи Украине прошлой осенью, — подчеркивают в American Oversigh.

Отмечается, что эти документы были обнародованы в соответствии с требованиями американского закона о свободе информации. American Oversight направила в OMB несколько запросов, чтобы выяснить роль этого ведомства в приостановлении военной помощи Украине.

В результате документы были обнародованы 21 января в 23.58 — за две минуты до завершения установленного срока ответа на запросы.

Адвокаты президента Трампа во вторник в Сенате утверждали, что для суда по делу об импичменте документы абсолютно не нужны, но эти документы опровергают всю эту позицию, — отмечает исполнительный директор American Oversight Остин Эверс. — Объем опубликованных материалов, а также объем материалов, которые до сих пор не раскрыты, лишь указывают на то, как много администрация скрыла от Палаты представителей, Сената и американской общественности.

Напомним, защита Трампа считает импичмент, организованный Демократической партией, попыткой отменить результаты президентских выборов 2016 года, вмешаться в следующие выборы, которые состоятся в этом году, и нарушить Конституцию США.