Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Импичмент Трампа: в США опубликовали почти 200 страниц документов по блокированию военной помощи Украине

22 янв 2020, 17:55
999

Административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) по запросу американской правозащитной организации American Oversigh опубликовало 192 страницы документов, касающихся Украины.

Среди этих материалов есть документы, которые не были ранее представлены Конгрессу в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-служба American Oversigh.

Эти документы содержат электронные письма от исполняющего обязанности директора OMB Рассела Вутта и Майкла Даффи, ассоциированного директора OMB по вопросам национальной безопасности, в том числе письма Даффи в день резонансного телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля 2019 года и стала основанием для начала процедуры импичмента Трампа.

Оба чиновника были ключевыми игроками в отказе в помощи Украине прошлой осенью, — подчеркивают в American Oversigh.

Отмечается, что эти документы были обнародованы в соответствии с требованиями американского закона о свободе информации. American Oversight направила в OMB несколько запросов, чтобы выяснить роль этого ведомства в приостановлении военной помощи Украине.

В результате документы были обнародованы 21 января в 23.58 — за две минуты до завершения установленного срока ответа на запросы.

Адвокаты президента Трампа во вторник в Сенате утверждали, что для суда по делу об импичменте документы абсолютно не нужны, но эти документы опровергают всю эту позицию, — отмечает исполнительный директор American Oversight Остин Эверс. — Объем опубликованных материалов, а также объем материалов, которые до сих пор не раскрыты, лишь указывают на то, как много администрация скрыла от Палаты представителей, Сената и американской общественности.

Напомним, защита Трампа считает импичмент, организованный Демократической партией, попыткой отменить результаты президентских выборов 2016 года, вмешаться в следующие выборы, которые состоятся в этом году, и нарушить Конституцию США.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Импичмент Трампа: в США опубликовали почти 200 страниц документов по блокированию военной помощи Украине

Белый дом на запросы правозащитной организации American Oversigh опубликовал 192 страницы документов, касающихся Украины. Среди них есть документы, которые не были представлены Конгресса в рамках расследования импичмента Дональда Трампа

Новости мира
17:55

Кива начал и проиграл: нардеп из ОПЗЖ получил в лицо в столичном ресторане (ВИДЕО)

Нардеп из фракции Медведчука напал на ветерана русско-украинской войны и получил сдачи. Илья Кива снова попал в скандал, на этот раз он спровоцировал драку в ресторане. Нардеп обратился в полицию

Новости Украины
15:28