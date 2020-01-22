Імпічмент Трампа: у США опублікували майже 200 сторінок документів щодо блокування військової допомоги Україні

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n132490-impichment-trampa-u-ssha-opublikuvaly-mayje-200-storinok-dokumentiv-schodo-blokuvannya-viyskovoyi.html

Ракурс

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому (OMB) на запит американської правозахисної організації American Oversigh опублікувало 192 сторінки документів, що стосуються України.

Серед цих матеріалів є документи, котрі не були раніше представлені Конгресу в межах розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа, повідомляє прес-служба American Oversigh.

Ці документи містять електронні листи від виконувача обов’язків директора OMB Рассела Вутта та Майкла Даффі, асоційованого директора OMB з питань національної безпеки, зокрема й листи Даффі в день резонансної телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня 2019 року й стала підставою для початку процедур імпічменту Трампа.

Обидва чиновники були ключовими гравцями у відмові у допомозі Україні минулої осені, — наголошують у American Oversigh.

Зазначається, що ці документи були оприлюднені згідно з вимогами американського закону про свободу інформації. American Oversight надіслала до OMB кілька запитів, щоб з’ясувати роль цього відомства у призупиненні військової допомоги Україні.

В результаті документи були оприлюднені 21 січня о 23.58 — за дві хвилини до завершення встановленого терміну відповіді на запити.

Адвокати президента Трампа у вівторок у Сенаті стверджували, що для суду у справі про імпічмент документи є абсолютно не потрібними, але ці документи спростовують всю цю позицію, — наголошує виконавчий директор American Oversight Остін Еверс. — Обсяг опублікованих матеріалів, а також обсяг матеріалів, які досі не розкриті, лише вказують на те, як багато адміністрація приховала від Палати представників, Сенату та американської громадськості.

Нагадаємо, захист Трампа вважає імпічмент, організований Демократичною партією, спробою скасувати результати президентських виборів 2016 року, втрутитися у наступні вибори, які відбудуться в цьому році, і порушити Конституцію США.