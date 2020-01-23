«Укренерго» заборгували понад 2,5 млрд грн у 2019 році (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n132554-ukrenergo-zaborguvaly-ponad-2-5-mlrd-grn-u-2019-roci-infografika.htmlРакурс
Підприємства заборгували Національній енергетичній компанії «Укренерго» в 2019 році понад 2,5 млрд грн.
Ці гроші — це загальна сума дефіциту коштів станом на сьогодні. Про це 23 січня на прес-конференції заявив глава «Укренерго» Всеволод Ковальчук, транслювався захід на сторінці компанії в Facebook.
За словами Ковальчука, загальний борг за послуги передачі та диспетчеризації становить 1,5 млрд грн. Ще сума в 0,4 млрд грн недоотримана від компаній, якими оплата тарифу припинена рішенням суду. Крім того, 0,6 млрд грн заборгувало державне підприємство «Енергоринок».
Нагадаємо, керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук заявляв, що імпорт електроенергії з Російської Федерації не загрожує українським виробникам. За словами посадовця, максимальний імпорт російської електроенергії становить 10−15% від загального українського попиту.