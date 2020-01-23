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Підприємства заборгували компанії «Укренерго» 2,5 млрд грн. Фото: Ракурс

«Укренерго» заборгували понад 2,5 млрд грн у 2019 році (ІНФОГРАФІКА)

23 січ 2020, 19:34
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Підприємства заборгували Національній енергетичній компанії «Укренерго» в 2019 році понад 2,5 млрд грн.

Ці гроші — це загальна сума дефіциту коштів станом на сьогодні. Про це 23 січня на прес-конференції заявив глава «Укренерго» Всеволод Ковальчук, транслювався захід на сторінці компанії в Facebook.

За словами Ковальчука, загальний борг за послуги передачі та диспетчеризації становить 1,5 млрд грн. Ще сума в 0,4 млрд грн недоотримана від компаній, якими оплата тарифу припинена рішенням суду. Крім того, 0,6 млрд грн заборгувало державне підприємство «Енергоринок».

В «Укренерго» презентували інфографіку щодо енергетичного ринку. Фото: Olesya Natkha у Facebook

В «Укренерго» презентували інфографіку щодо енергетичного ринку. Фото: Olesya Natkha у Facebook

В «Укренерго» презентували інфографіку щодо енергетичного ринку. Фото: Olesya Natkha у Facebook

Нагадаємо, керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук заявляв, що імпорт електроенергії з Російської Федерації не загрожує українським виробникам. За словами посадовця, максимальний імпорт російської електроенергії становить 10−15% від загального українського попиту.

Джерело: Ракурс


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