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Экс-мэр Славянска Неля Штепа получила 3 тыс. 600 евро компенсации. Фото: eurointegration.com.ua

Экс-мэр Славянска Штепа получила от Украины 3,6 тыс. евро компенсации по решению ЕСПЧ

20 янв 2020, 14:58
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Неля Штепа, бывший мэр города Славянск Донецкой области, получила 3 тыс. 600 евро, которые она отсудила у Украины за свой арест.

Компенсацию от государства экс-чиновник получила по решению Европейского суда по правам человека. Об этом 20 января сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, передает «Громадське».

По словам Щадрина, Штепа сейчас ждет очередной вызов в суд в Харькове. Ее местопребывание адвокат не сообщил. Защитник добавил, что Штепа «не собирается уезжать с Украины, любит страну и надеется на справедливый суд».

Как известно, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. Украинские правоохранители обвиняют ее в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведению так называемого референдума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

Напомним, Штепа выиграла дело против Украины в ЕСПЧ, пожаловавшись на длительное и неоправданное заключение. Также в иске против руководства страны она утверждала, что уголовное производство против нее якобы было необоснованно длительным.

В интервью «Ракурсу» в феврале 2019 года защитник Штепы адвокат Александр Шадрин сообщил следующее: «Прокуратура проиграла этот процесс. Несмотря на весь тот резонанс, который был вокруг».

Источник: Ракурс


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