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Ракурс
Криминал: ветерана АТО на Киевщине застрелили во время пьяной ссоры в машине, фото — Спутник Казахстан

Ветерана АТО на Киевщине застрелили во время пьяной ссоры в машине (ФОТО)

20 янв 2020, 14:52
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На Киевщине произошло убийство 47-летнего ветерана войны на востоке страны. Полиция случайно задержала убийцу — также участника АТО. Он застрелил своего товарища во время пьяной ссоры, произошедшей в его автомобиле.

В тот день двое мужчин выпивали и в автомобиле УАЗ между ними возник спор, который перерос в стрельбу. Водитель направил охотничье ружье на заднее сиденье и выстрелил в друга.

Через некоторое время машину за нарушение правил вождения остановила группа реагирования патрульной полиции в Иванкове. Именно эти правоохранители и обнаружили труп в машине.

Криминал: ветерана АТО на Киевщине застрелили во время пьяной ссоры в машине, фото — Нацполиция

Криминал: ветерана АТО на Киевщине застрелили во время пьяной ссоры в машине, фото — Нацполиция

49-летний водитель признался в смертельном выстреле и заявил, что как раз ехал в полицию сдаваться. Правоохранители изъяли охотничье ружье без документов и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В августе 2019 года «Ракурс» сообщал о ссоре в Ивано-Франковске. Тогда мужчина взорвал две гранаты во время «разборок» с сожительницей.

Источник: Ракурс


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