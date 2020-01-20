Насиров помог соратнику адвоката Трампа с займом в 10 млн долл - СМИ, фото: facebook

https://racurs.ua/n132333-nasirov-pomog-soratniku-advokatu-trampa-s-zaymom-v-10-mln-dollarov-smi.html

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Роман Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы Украины, мог участвовать в финансировании проекта недвижимости Льва Парнаса, соратника личного адвоката президента США Дональда Трампа.

После победы республиканца на президентских выборах он увидел возможность получить дополнительные средства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Флоридский бизнесмен и донор Трампа пытался привлечь инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Он обратился к Насирову. В то время госслужащий руководил налоговой службой. Во Флориде компания общалась с избранным президентом в кругу его соратников. Адвокат Парнаса обнародовал соответствующее видео.

По данным издания, Насиров помог профинансировать перевод по просьбе Парнаса. Его размер — 10 млн долл.

Многие проекты Парнаса так и не достигли успеха. Поддержка постоянных покровителей не помогла. Проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом. Сам украинский экс-чиновник отказался комментировать расследование американских журналистов.

Лев Парнас — соратник адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Он рассказал, что в мае 2019 года передал новому президенту Украины ультиматум по расследованию дела Джо Байдена. Белый дом якобы требовал начать дело против сына демократа.

Ранее юристы Трампа назвали импичмент попыткой нарушить Конституцию США. Они считают это попыткой отменить результаты выборов 2016 года.