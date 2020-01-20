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Автомобили с номерами непризнанного Приднестровья не будут пропускать в Украину. Фото: Новости Приднестровья

Автомобили с номерами непризнанного Приднестровья не будут пропускать в Украину

20 янв 2020, 14:41
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Пограничники с 1 апреля 2020 года перестанут пускать в Украину автомобили с номерами непризнанной Приднестровской молдавской республики. Подобные ограничения уже вводились с 10 по 20 января со стороны Молдовы при пересечении такими транспортными средствами молдавско-украинской границы.

Такие меры были введены Молдовой для подготовки к запрету на въезд автомобилей с номерами Приднестровья, который решила наложить Украина. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, передает NewsMaker.

По словам премьер-министра страны, водителям заранее дали возможность перейти на нейтральные номера. Те, кто это сделал, смогут и дальше беспрепятственно пересекать границу. Те водители, которые остались на приднестровских номерах, будут останавливаться пограничниками.

При этом в издании со ссылкой на посольство Украины в Молдове сообщают, что окончательного решения о введении новых правил нет. В ведомстве отметили, что сейчас это решение в процессе разработки и официального уведомления они еще не получали. Также отмечается, что этот вопрос обсуждается на уровне правительства Украины.

Как писал «Ракурс», Россия может начать выдачу паспортов жителям Приднестровья.

Отметим, Приднестровская молдавская республика — это непризнанное государство, которое международное сообщество считает частью Молдовы. Приднестровье часто сравнивают с оккупацией Донбасса, ведь и там, и там катализатором конфликта стал языковой вопрос, а боевиков поддерживала Россия.

В 1989 году в Молдове начали рассматривать два законопроекта, согласно которым единственным государственным языком должен был быть молдавский, а правописание должны были перевести с кириллицы на латиницу. В Приднестровье, регионе, ментально более близкому к России, это восприняли негативно, после чего начались вооруженные столкновения. Сепаратистов поддерживала Россия.

25 августа 1991 года Приднестровская молдавская республика объявила независимость, однако суверенитет этой республики не признает никто. Сейчас конфликт находится в замороженном состоянии.

На северо-востоке Приднестровье граничит с Украиной (Одесская и Винницкая области).


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