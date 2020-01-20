Автомобілі з номерами невизнаного Придністров'я не пропускатимуть до України. Фото: Новини Придністров'я

https://racurs.ua/ua/n132332-avtomobili-z-nomeramy-nevyznanogo-prydnistrov-ya-ne-budut-propuskaty-do-ukrayiny.html

Ракурс

Прикордонники з 1 квітня 2020 року припинять пускати до України автомобілі з номерами невизнаної Придністровської молдавської республіки. Подібні обмеження вже вводилися з 10 по 20 січня з боку Молдови при перетині такими транспортними засобами молдавсько-українського кордону.

Такі заходи були запроваджені Молдовою для підготовки до заборони на в’їзд автомобілів із номерами Придністров’я, яку вирішила накласти Україна. Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кику, передає NewsMaker.

За словами прем'єр-міністра країни, водіям заздалегідь дали можливість перейти на нейтральні номери. Ті, хто це зробив, зможуть і далі безперешкодно перетинати кордон. Тих водіїв, які залишилися на придністровських номерах, зупинятимуть прикордонники.

Водночас у виданні з посиланням на посольство України у Молдові повідомляють, що остаточного рішення про введення нових правил немає. У відомстві зазначили, що зараз це рішення в процесі розробки й офіційного повідомлення вони ще не отримували. Також наголошується, що це питання обговорюється на рівні уряду України.

Як писав «Ракурс», Росія може почати видачу паспортів мешканцям Придністров’я.

Зазначимо, Придністровська молдавська республіка — це невизнана держава, яку міжнародна спільнота вважає частиною Молдови. Придністров’я часто порівнюють із окупацією Донбасу, адже і там, і там каталізатором конфлікту стало мовне питання, а бойовиків підтримувала Росія.

У 1989 році в Молдові почали розглядати два законопроекти, згідно з якими єдиною державною мовою має бути молдавська, а правопис повинні були перевести з кирилиці на латиницю. У Придністров’ї, регіоні, ментально ближчому до Росії, це сприйняли негативно, після чого почалися збройні конфлікти. Сепаратистів підтримувала Росія.

25 серпня 1991 року Придністровська молдавська республіка оголосила незалежність, проте суверенітет цієї республіки не визнає ніхто. Наразі конфлікт перебуває в замороженому стані.

На північному сході Придністров’я межує з Україною (Одеська та Вінницька області).