Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Насіров допоміг соратнику адвоката Трампа з позикою в 10 млн дол – ЗМІ, фото: facebook

Насіров допоміг соратнику адвоката Трампа з позикою в 10 млн доларів — ЗМІ

20 січ 2020, 14:50
999

Роман Насіров, колишній глава Державної фіскальної служби України, міг брати участь у фінансуванні проекту нерухомості Льва Парнаса, соратника особистого адвоката президента США Дональда Трампа.

Після перемоги республіканця на президентських виборах він побачив можливість отримати додаткові кошти. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Флоридський бізнесмен і донор Трампа намагався залучити інвесторів для проекту у сфері нерухомості. Він звернувся до Насірова. На той час держслужбовець керував податковою службою. У Флориді компанія спілкувалась з обраним президентом у колі його соратників. Адвокат Парнаса оприлюднив відповідне відео.

За даними видання, Насіров допоміг профінансувати позику на прохання Парнаса. Її розмір — 10 млн дол.

Багато проектів Парнаса так і не досягли успіху. Підтримка постійних покровителів не допомогла. Проект нерухомості, в який інвестував Насіров, завершився судовим процесом. Сам український екс-посадовець відмовився коментувати розслідування американських журналістів.

Лев Парнас — соратник адвоката президента США Рудольфа Джуліані. Він розповів, що у травні 2019 року передав новому президенту України ультиматум щодо розслідування справи Джо Байдена. Білий дім нібито вимагав розпочати справу проти сина демократа.

Раніше юристи Трампа назвали імпічмент спробою порушити Конституцію США. Вони вважають це спробою скасувати результати виборів 2016 року.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Микитася відпустив до Лондона заступник глави САП (ДОКУМЕНТ)

Екс-депутат Максим Микитась, якого підозрюють у махінаціях з нерухомістю Нацгвардії, ледь не полетів до Лондона. Покинути межі України Микитасю дозволив заступник глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Юридичні новини
17:10

Екс-мер Слов’янська Штепа отримала від України 3,6 тис. євро компенсації за рішенням ЄСПЛ

Колишня мер Слов’янська Неля Штепа, яку обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та створенні терористичної групи, отримала 3 тис. 600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ

Юридичні новини
14:58