Насіров допоміг соратнику адвоката Трампа з позикою в 10 млн дол – ЗМІ, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n132333-nasirov-dopomig-soratnyku-advokatu-trampa-z-pozykou-v-10-milyoniv-zmi.html

Ракурс

Роман Насіров, колишній глава Державної фіскальної служби України, міг брати участь у фінансуванні проекту нерухомості Льва Парнаса, соратника особистого адвоката президента США Дональда Трампа.

Після перемоги республіканця на президентських виборах він побачив можливість отримати додаткові кошти. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Флоридський бізнесмен і донор Трампа намагався залучити інвесторів для проекту у сфері нерухомості. Він звернувся до Насірова. На той час держслужбовець керував податковою службою. У Флориді компанія спілкувалась з обраним президентом у колі його соратників. Адвокат Парнаса оприлюднив відповідне відео.

За даними видання, Насіров допоміг профінансувати позику на прохання Парнаса. Її розмір — 10 млн дол.

Багато проектів Парнаса так і не досягли успіху. Підтримка постійних покровителів не допомогла. Проект нерухомості, в який інвестував Насіров, завершився судовим процесом. Сам український екс-посадовець відмовився коментувати розслідування американських журналістів.

Лев Парнас — соратник адвоката президента США Рудольфа Джуліані. Він розповів, що у травні 2019 року передав новому президенту України ультиматум щодо розслідування справи Джо Байдена. Білий дім нібито вимагав розпочати справу проти сина демократа.

Раніше юристи Трампа назвали імпічмент спробою порушити Конституцію США. Вони вважають це спробою скасувати результати виборів 2016 року.