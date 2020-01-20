Кримінал: ветерана АТО на Київщині застрелили під час п’яної сварки в машині, фото — Спутник Казахстан

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Ракурс

На Київщині сталося убивство 47-річного ветерана війни на Сході. Поліція випадково затримала убивцю — також учасника АТО. Він застрелив свого товариша під час п’яної сварки, що сталася в його автомобілі.

Того дня двоє чоловіків випивали і в автомобілі УАЗ між ними виникла суперечка, що переросла у стрілянину. Водій спрямував мисливську рушницю на заднє сидіння і вистрілив у товариша.

Через якийсь час машину за порушення правил водіння зупинила група реагування патрульної поліції в смт Іванків. Саме ці правоохоронці й виявили всередині мертве тіло.

49-річний водій зізнався у смертельному пострілі і заявив, що саме їхав до поліції здаватися. Правоохоронці вилучили мисливську рушницю без документів і відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

У серпні 2019 року «Ракурс» повідомляв про сварку в Івано-Франківську. Тоді чоловік підірвав дві гранати під час «розбірок» зі співмешканкою.