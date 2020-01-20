Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кримінал: ветерана АТО на Київщині застрелили під час п’яної сварки в машині, фото — Спутник Казахстан

Ветерана АТО на Київщині застрелили під час п’яної сварки в машині (ФОТО)

20 січ 2020, 14:52
999

На Київщині сталося убивство 47-річного ветерана війни на Сході. Поліція випадково затримала убивцю — також учасника АТО. Він застрелив свого товариша під час п’яної сварки, що сталася в його автомобілі.

Того дня двоє чоловіків випивали і в автомобілі УАЗ між ними виникла суперечка, що переросла у стрілянину. Водій спрямував мисливську рушницю на заднє сидіння і вистрілив у товариша.

Через якийсь час машину за порушення правил водіння зупинила група реагування патрульної поліції в смт Іванків. Саме ці правоохоронці й виявили всередині мертве тіло.

Кримінал: ветерана АТО на Київщині застрелили під час п’яної сварки в машині, фото — Нацполіція

Кримінал: ветерана АТО на Київщині застрелили під час п’яної сварки в машині, фото — Нацполіція

49-річний водій зізнався у смертельному пострілі і заявив, що саме їхав до поліції здаватися. Правоохоронці вилучили мисливську рушницю без документів і відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

У серпні 2019 року «Ракурс» повідомляв про сварку в Івано-Франківську. Тоді чоловік підірвав дві гранати під час «розбірок» зі співмешканкою.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Микитася відпустив до Лондона заступник глави САП (ДОКУМЕНТ)

Екс-депутат Максим Микитась, якого підозрюють у махінаціях з нерухомістю Нацгвардії, ледь не полетів до Лондона. Покинути межі України Микитасю дозволив заступник глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Юридичні новини
17:10

Екс-мер Слов’янська Штепа отримала від України 3,6 тис. євро компенсації за рішенням ЄСПЛ

Колишня мер Слов’янська Неля Штепа, яку обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність України та створенні терористичної групи, отримала 3 тис. 600 євро компенсації за рішенням ЄСПЛ

Юридичні новини
14:58