Екс-мер Слов’янська Неля Штепа отримала 3 тис. 600 євро компенсації. Фото: eurointegration.com.ua

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Неля Штепа, колишній мер міста Слов’янськ Донецької області, отримала 3 тис. 600 євро, які вона відсудила в України за свій арешт.

Компенсацію від держави екс-посадовець отримала за рішенням Європейського суду з прав людини. Про це 20 січня повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін, передає «Громадське».

За словами Щадріна, Штепа наразі чекає на черговий виклик до суду в Харкові. Її місце перебування адвокат не повідомив. Захисник додав, що Штепа «не збирається їхати з України, любить країну і сподівається на справедливий суд».

Як відомо, Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. Українські правоохоронці звинувачують її у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у закликах до зміни меж території України, сприянні проведенню так званого референдуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій.

Нагадаємо, Штепа виграла справу проти України в ЄСПЛ, поскаржившись на тривале і невиправдане ув’язнення. Вона позивалася проти керівництва країни за те, що кримінальне провадження проти неї нібито було необґрунтовано тривалим.

В інтерв’ю «Ракурсу» у лютому 2019 року захисник Штепи адвокат Олександр Шадрін повідомив наступне: «Прокуратура програла цей процес. Попри весь той резонанс, який був довкола».