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Жертвами коронавируса в КНР стали 18 человек. Фото: ТВЦ

Китайский коронавирус: смерть инфицированного впервые зафиксировали за пределами эпицентра заболевания (КАРТА)

23 янв 2020, 20:09
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Новый коронавирус унес уже 18 жизней в Китае.

Власти провинции Хэбэй сообщили о первой смерти от нового коронавируса за пределами эпицентра заболевания. По информации местной комиссии по вопросам здравоохранения, 80-летний пациент умер еще 22 января. Сегодня медики подтвердили, что он был инфицирован коронавирусом. Об этом 23 января сообщает Reuters.

Провинция Хубэй, где расположен город Ухань и где была зафиксирована вспышка неизвестной болезни, расположена в центральной части КНР. Провинция Хэбэй, где впервые умер человек от коронавируса, расположена на востоке Китая.

Ранее сообщалось, что новый вирус также зафиксировали в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. От болезни умерли 17 человек, еще более 450 — заболели.

Провинции Хубэй и Хэбэй в Китае. Карта: Wikipedia

Напомним, в Китае на карантин закрыли города Хуанган, Ечжоу и Ухан, чтобы остановить распространение смертельного коронавируса. В этих населенных пунктах закрыли не только туристические и развлекательные объекты, но и выездное автомобильное и железнодорожное сообщение.

Впервые вспышка вируса была зафиксирована в городе Ухань. Эксперты предполагают, что болезнь могла распространиться с местного рынка морепродуктов, где также продавали животных. Все инфицированные либо жили в Ухане, либо посещали его во время путешествий.


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