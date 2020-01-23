Жертвами коронавируса в КНР стали 18 человек. Фото: ТВЦ

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Новый коронавирус унес уже 18 жизней в Китае.

Власти провинции Хэбэй сообщили о первой смерти от нового коронавируса за пределами эпицентра заболевания. По информации местной комиссии по вопросам здравоохранения, 80-летний пациент умер еще 22 января. Сегодня медики подтвердили, что он был инфицирован коронавирусом. Об этом 23 января сообщает Reuters.

Провинция Хубэй, где расположен город Ухань и где была зафиксирована вспышка неизвестной болезни, расположена в центральной части КНР. Провинция Хэбэй, где впервые умер человек от коронавируса, расположена на востоке Китая.

Ранее сообщалось, что новый вирус также зафиксировали в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. От болезни умерли 17 человек, еще более 450 — заболели.

Напомним, в Китае на карантин закрыли города Хуанган, Ечжоу и Ухан, чтобы остановить распространение смертельного коронавируса. В этих населенных пунктах закрыли не только туристические и развлекательные объекты, но и выездное автомобильное и железнодорожное сообщение.

Впервые вспышка вируса была зафиксирована в городе Ухань. Эксперты предполагают, что болезнь могла распространиться с местного рынка морепродуктов, где также продавали животных. Все инфицированные либо жили в Ухане, либо посещали его во время путешествий.