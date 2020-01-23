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Китайский коронавирус еще не привел к чрезвычайной ситуации – ВОЗ. Фото: Фокус

Коронавирус из Китая еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации — ВОЗ

23 янв 2020, 22:19
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Китайский коронавирус пока не является угрозой мирового масштаба.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила пока не объявлять чрезвычайное положение из-за распространения нового коронавируса из Китая. Однако все страны должны быть готовыми к введению чрезвычайного положения. Об этом 23 января на брифинге заявил глава чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Хусин, сообщает Associated Press.

Чрезвычайный комитет порекомендовал генеральному директору ВОЗ, что сейчас не время объявлять чрезвычайное положение. Сейчас рано считать его чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного масштаба, — отметил он.

В организации заявили, что количество жертв пока незначительное. При этом специалисты соглашаются, что вирус распространяется очень быстро. Власти КНР просят информировать о ходе заболевания.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебреєсуса, для Китая новый вирус — чрезвычайная ситуация, но она пока не стала такой в глобальном масштабе.

Напомним, новый коронавирус унес уже 18 жизней в Китае, более 450 человек инфицированы. Также власти провинции Хэбэй сообщили о первой смерти от неизвестной болезни за пределами эпицентра заболевания.


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