Глава Мінкульту Бородянский виключає кримінальну відповідальність за дезінформацію, фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n132565-glava-minkultu-borodyanskyy-vykluchaie-kryminalnu-vidpovidalnist-za-dezinformaciu.html

Ракурс

Закон про дезінформацію не передбачає ув’язнення.

Володимир Бородянський, міністр культури, розповів, що кримінальна відповідальність застосовується після того, як уповноважений тричі доведе в суді факт дезінформації розповсюджувачем. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, у цьому випадку повинні зафіксувати три порушення протягом року. Для оголошення такого вироку судом потрібно отримати висновок ЄСПЛ. До цього передбачено лише суспільно-корисні роботи.

Немає висновку — немає вироку, — заявив Бородянський.

Володимир Зеленський, президент України, доручив уряду розробити законопроект про вимоги та стандарти новин. Глава Мінкульту зазначив, що чиновники не стануть закріплювати конкретні пункти в законодавстві, а визначать різні виді інформації, зокрема небезпечної інформації. Розглядається також можливість запровадження посади омбудсмена з питань інформації для протидії дезінформації.

Нагадаємо, Бородянський у листопаді розповів, що його відомство має намір розтлумачити таке поняття, як дезінформація. За словами чиновника, вона шкодить суспільній думці і національним інтересам.