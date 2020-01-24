Глава Минкульта Бородянский исключает уголовную ответственность за дезинформацию, фото: pxhere

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Закон о дезинформации не предусматривает тюремного заключения.

Владимир Бородянский, министр культуры, рассказал, что уголовная ответственность применяется после того, как уполномоченный трижды докажет в суде факт дезинформации распространителем. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, в этом случае должны зафиксировать три нарушения в течение года. Для объявления такого приговора судом нужно получить заключение ЕСПЧ. До этого предусмотрены только общественно-полезные работы.

Нет заключения — нет приговора, — заявил Бородянский.

Владимир Зеленский, президент Украины поручил правительству разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Глава Минкульта отметил, что чиновники не станут закреплять конкретные пункты в законодательстве, а определят различные виде информации, в частности опасной информации. Рассматривается также возможность введения должности омбудсмена по вопросам информации для противодействия дезинформации.

Напомним, Бородянский в ноябре рассказал, что его ведомство намерено разъяснить такое понятие, как дезинформация. По словам чиновника, она вредит общественному мнению и национальным интересам.