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Ракурс
Доктор Албан и Владимир Зеленский, фото: социальные сети

В СБУ объяснили, почему Доктор Албан смог въехать в Украину после незаконных гастролей в Крыму (ДОКУМЕНТ)

24 янв 2020, 09:06
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СБУ относительно незаконного посещения временно оккупированного Крыма, согласно закону «О гастрольных мероприятиях в Украине», проверяет только артистов, которые являются гражданами России.

Поэтому вопрос о предоставлении разрешения на въезд на территорию Украины шведскому исполнителю нигерийского происхождения Доктору Албану (Dr. Alban) спецслужба не рассматривала. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета общественного контроля НАБУ, опубликованном на странице этого независимого гражданского органа в социальной сети Фейсбук.

Принятие мер в случае установления фактов нарушения правил пересечения государственной границы и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее отнесено к компетенции Государственной пограничной службы, — подчеркивают в СБУ.

Доктор Албан, нарушив государственную границу Украины, 24 июня 2017 года выступил в оккупированной Ялте. После этого он попал в базу центра «Миротворец».

Документ: Совет общественного контроля НАБУ

Напомним, в январе этого года стало известно, что популярный в 90-х годах прошлого века исполнитель Доктор Албан попал на территорию Украины. В своем Инстаграме он заявил, что отмене соответствующего запрета в отношении него поспособствовал президент Украины Владимир Зеленский. Позже он отредактировал соответствующий пост, убрав оттуда упоминание о Зеленском.

Источник: Ракурс


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