Доктор Албан и Владимир Зеленский, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n132564-v-sbu-obyasnili-pochemu-doktor-alban-smog-vehat-v-ukrainu-posle-nezakonnyh-gastroley-v-krymu.html

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СБУ относительно незаконного посещения временно оккупированного Крыма, согласно закону «О гастрольных мероприятиях в Украине», проверяет только артистов, которые являются гражданами России.

Поэтому вопрос о предоставлении разрешения на въезд на территорию Украины шведскому исполнителю нигерийского происхождения Доктору Албану (Dr. Alban) спецслужба не рассматривала. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета общественного контроля НАБУ, опубликованном на странице этого независимого гражданского органа в социальной сети Фейсбук.

Принятие мер в случае установления фактов нарушения правил пересечения государственной границы и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее отнесено к компетенции Государственной пограничной службы, — подчеркивают в СБУ.

Доктор Албан, нарушив государственную границу Украины, 24 июня 2017 года выступил в оккупированной Ялте. После этого он попал в базу центра «Миротворец».

Напомним, в январе этого года стало известно, что популярный в 90-х годах прошлого века исполнитель Доктор Албан попал на территорию Украины. В своем Инстаграме он заявил, что отмене соответствующего запрета в отношении него поспособствовал президент Украины Владимир Зеленский. Позже он отредактировал соответствующий пост, убрав оттуда упоминание о Зеленском.