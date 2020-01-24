Загрязненный воздух может быть причиной роста количества неврологических расстройств

https://racurs.ua/n132563-jizn-u-glavnyh-dorog-svyazana-s-riskom-razvitiya-nevrologicheskih-rasstroystv-uchenye.html

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Проживание в менее чем 50 м от главной дороги или менее чем за 150 м от шоссе связано с увеличением риска развития таких неврологических расстройств как деменция, рассеянный склероз, болезни Паркинсона и Альцгеймера.

К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии (Канада), проанализировав данные о 678 тыс. взрослых жителей канадского регионального округа Большой Ванкувер в возрасте от 45 до 84 лет, проживавших там в период с 1994 по 2003 годы, сообщает пресс-служба вуза.

Вероятно, причина этого заключается в росте влияния возле дорог загрязненного воздуха.

В то же время больший уровень шума вблизи дорог не имел никакого влияния на риск возникновения этих заболеваний.

Исследователи также установили, что жизнь вблизи зеленых насаждений, таких как парки, оказывает защитное действие против развития этих неврологических нарушений. Ученые предполагают, что этот защитный эффект может быть обусловлен несколькими факторами.

Люди, которые подвергаются воздействию более высокого уровня зеленых насаждений, скорее всего, являются физически активными, а также могут иметь больше социальных взаимодействий, — отмечают исследователи. — Возможно, положительно влиять могут даже только визуальные аспекты растительности.

Напомним, в прошлом году американские ученые установили, что загрязнение воздуха в местах проживания родителей негативно влияет на интеллект детей.