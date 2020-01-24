Забруднене повітря може бути причиною зростання кількості неврологічних розладів

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Проживання менше ніж за 50 м від головної дороги або менше ніж за 150 м від шосе пов’язане зі збільшенням ризиком розвитку таких неврологічних розладів як деменція, розсіяний склероз, хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

Такого висновку дійшли учені з Університету Британської Колумбії (Канада), проаналізувавши дані про 678 тис. дорослих жителів канадського регіонального округу Великий Ванкувер у віці від 45 до 84 років, які проживали там у період з 1994 по 2003 роки, повідомляє прес-служба вишу.

Ймовірно, причина цього полягає у зростанні впливу поряд із дорогами забрудненого повітря.

Водночас більший рівень шуму поблизу доріг не мав ніякого впливу на ризик виникнення цих захворювань.

Дослідники також встановили, що життя поблизу зелених насаджень, таких як парки, має захисну дію проти розвитку цих неврологічних порушень. Учені припускають, що цей захисний ефект може бути зумовлений кількома факторами.

Люди, які зазнають впливу більш високого рівня зелених насаджень, швидше за все, є фізично активними, а також можуть мати більше соціальних взаємодій, — зазначають дослідники. — Можливо, позитивно впливати можуть навіть лише візуальні аспекти рослинності.

Нагадаємо, торік американські вчені встановили, що забруднення повітря в місцях проживання батьків негативно впливає на інтелект дітей.