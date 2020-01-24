Обрано заступника голови Вищої ради правосуддя

Олексій Маловацький, фото: Вища рада правосуддя

https://racurs.ua/ua/n132562-obrano-zastupnyka-golovy-vyschoyi-rady-pravosuddya.html

Ракурс

Заступником голови Вищої ради правосуддя (ВРП) обрано Олексія Маловацького.

Відповідне рішення було ухвалене на вчорашньому засіданні ВРП шляхом таємного голосування. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Кандидатуру Маловацького члени ВРП підтримали одноголосно.

Зазначається, що посада заступника голови ВРП впродовж тривалого часу була вакантною.

Кандидатуру Маловацького, як це передбачає закон «Про Вищу раду правосуддя», запропонував голова ВРП Андрій Овсієнко.

Заступника голови ВРП обирають з членів ВРП строком на два роки. Він виконує обов’язки голови ВРП в разі його відсутності, забезпечує підготовку справ до розгляду, а також здійснює інші повноваження, визначені законом та регламентом ВРП.

Маловацького членом ВРП обрали за рішенням з’їзду адвокатів України 15 лютого 2019 року. Повноважень члена ВРП він набув 1 травня. Наступного дня був включений до складу Першої Дисциплінарної палати.

Маловацький народився 9 сiчня 1979 року на Черкащині. У 2001 році завершив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство». У 2003 отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. До 2009 року працював юрисконсультом, згодом став директором ТОВ «Юридична компанія «Юс Новітас».

У 2014 році був обраний депутатом Київської міської ради, де став членом фракції «Удар-Солідарність»

19 травня 2015 року був призначений Верховною Радою членом Вищої ради юстиції, яка в 2017 році була реорганізована у Вищу раду правосуддя.

Нагадаємо, ВРП нещодавно розкритикувала законопроект № 2670, який передбачає перенесення підвищення суддівських окладів.