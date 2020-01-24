Избран заместитель главы Высшего совета правосудия

Алексей Маловацкий, фото: Высший совет правосудия

https://racurs.ua/n132562-izbran-zamestitel-glavy-vysshego-soveta-pravosudiya.html

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Заместителем главы Высшего совета правосудия (ВРП) избран Алексей Маловацкий.

Соответствующее решение было принято на вчерашнем заседании ВРП путем тайного голосования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кандидатуру Маловацкий члены ВРП поддержали единогласно.

Отмечается, что должность заместителя председателя ВРП на протяжении длительного времени была вакантной.

Кандидатуру Маловацкого, как это предусматривает закон «О Высшем совете правосудия», предложил председатель ВРП Андрей Овсиенко.

Заместителя главы ВРП избирают из членов ВРП сроком на два года. Он исполняет обязанности главы ВРП в случае его отсутствия, обеспечивает подготовку дел к рассмотрению, а также осуществляет другие полномочия, определенные законом и регламентом ВРП.

Маловацкого членом ВРП избрали по решению съезда адвокатов Украины 15 февраля 2019 года. Полномочия члена ВРП он получил 1 мая. На следующий день был включен в состав Первой Дисциплинарной палаты.

Маловацкий родился 9 января 1979 года на Черкасщине. В 2001 году завершил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «правоведение». В 2003 получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. До 2009 года работал юрисконсультом, затем стал директором ООО «Юридическая компания «Юс Новитас».

В 2014 году был избран депутатом Киевского городского совета, где стал членом фракции «Удар-Солидарность»

19 мая 2015 года был назначен Верховной Радой членом Высшего совета юстиции, который в 2017 году была реорганизован в Высший совет правосудия.

Напомним, ВРУ недавно раскритиковала законопроект № 2670, который предусматривает перенос повышения судейских окладов.