Пятый президент Порошенко пообещал прийти в ГБР на допрос, фото: facebook

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Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, придет на допрос в Держбюро расследований (ГБР) 24 января, поскольку получил на эту дату повестку.

Об этом он заявил прессе после чествования памяти погибших во время Революции Достоинства Михаила Жизневского и Сергея Нигояна. Трансляция велась на Facebook.

Бывший глава государства прокомментировал, почему не приходил на допрос ранее. По его словам, соблюдены все нормы законов и Уголовно-процессуального кодекса.

Бывший президент отметил, что для этого отменил международную поездку. Он отказался ехать в Швейцарию. В Давосе экс-президент имел запланированы международные встречи.

Ранее в ГБР заявили, что вызвали бывшего главу государства 21 и 24 января на допросы в качестве свидетеля в двух уголовных производствах. Они были открыты в ноябре и декабре 2019 года, по делу о «государственной измене».

Ранее представитель Верховной Рады в КСУ призвал объединить дела о судебных реформы Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.