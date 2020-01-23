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Боевики ЛДНР требуют деньги за внесение в список. Фото: donpatriot.news

Боевики ОРДЛО требуют денег за внесение в список на обмен пленными — экс-узник ЛНР (ФОТО)

23 янв 2020, 23:01
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Террористы пророссийских террористических организаций ДНР и ЛНР требуют денег за включение в списки на обмен.

Платы не требуют только от военнослужащих и гражданских, о которых упоминали в средствах массовой информации. Об этом 23 января заявил бывший узник боевиков так называемой «Луганской народной республики» Денис Секацкий в интервью «Цензор.НЕТ».

Им повезло — по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях — и они были неприкосновенны. Так, их также удерживали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет., — отметил экс-пленник.

Мужчина утверждает, что некоторых политзаключенных в ОДЛО можно было прятать столько, сколько того хотели боевики. О таких людях нет никакой информации, их считают пропавшими без вести. Секацкий заявляет, что сам в течение пяти месяцев считался пропавшим.

По словам Секацкого, он вынужден был заплатить сепаратистам за свою свободу выкуп в сумме 32 тыс. долл. Эти деньги стали гарантией того, что его не убьют и внесут в списки на обмен. Деньги террористы получили через адвоката.

Бывший узник ЛНР Денис Секацкий. Фото: «Цензор.НЕТ»

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведутся переговоры по освобождению всех пленных украинских граждан, в том числе и крымских татар, которые находятся в плену у Российской Федерации и на оккупированном Донбассе. По словам главы государства, есть два списка на обмен удерживаемыми лицами.


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