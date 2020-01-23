Бойовики ЛДНР вимагають гроші за внесення у список. Фото: donpatriot.news

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Терористи проросійських терористичних організацій ДНР та ЛНР вимагають в українських полонених гроші за включення в списки на обмін.

Плати не вимагають лише у військовослужбовців та цивільних, про яких згадували у засобах масової інформації. Про це 23 січня заявив колишній в’язень бойовиків так званої «Луганської народної республіки» Денис Секацький в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Їм пощастило — принаймні, тим хлопцям, які з нами з Луганська приїхали. Тому що про них відразу дізналися журналісти, про них згадували в новинах — і вони були недоторканні. Так, їх також утримували в нелюдських умовах. Але про них всі знали відразу, і замилити їх неможливо було, неможливо було сказати, що їх немає, — зазначив екс-полонений.

Чоловік стверджує, що деяких політв’язнів в ОДЛО можна було переховувати стільки, скільки того бажали бойовики. Про таких людей немає ніякої інформації, їх вважають зниклими без вісти. Секацький заявляє, що сам впродовж п’яти місяців вважався зниклим.

За словами Секацького, він змушений був заплатити сепаратистам за свою свободу викуп у сумі 32 тис. дол. Ці гроші стали гарантією того, що його не вб’ють і внесуть у списки на обмін. Гроші терористи отримали через адвоката.

Нагадаємо, 23 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що ведуться переговори щодо звільнення всіх полонених українських громадян, у тому числі і кримських татар, які знаходяться у полоні в Російської Федерації й на окупованому Донбасі. За словами глави держави, є два списки на обмін утримуваними особами.