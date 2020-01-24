П’ятий президент Порошенко пообіцяв прийти до ДБР на допит, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n132575-p-yatyy-prezydent-poroshenko-poobicyav-pryyty-do-dbr-na-dopyt.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, прийде на допит до Держбюро розслідувань (ДБР) 24 січня, оскільки отримав на цю дату повістку.

Про це він заявив пресі після вшанування пам‘яті загиблих під час Революції Гідності Михайла Жизневського та Сергія Нігояна. Трансляція велась на Facebook.

Колишній очільник держави прокоментував, чому не приходив на допит раніше. За його словами, дотримані закони і Кримінально-процесуальний кодекс.

Колишній президент зазначив, що для цього скасував міжнародну поїздку. Він відмовився їхати до Швейцарії. У Давосі екс-президент мав заплановані міжнародні зустрічі.

Раніше у ДБР заявили, що викликали колишнього главу держави 21 і 24 січня на допити як свідка у двох кримінальних провадженнях. Вони були відкриті у листопаді та грудні 2019 року, у справі про «державну зраду».

Раніше представник Верховної Ради у КСУ закликав об'єднати справи про судові реформи Порошенка та нинішнього глави держави Володимира Зеленського.