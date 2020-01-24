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Ракурс
Доктор Албан та Володимир Зеленський, фото: соціальні мережі

В СБУ пояснили, чому Доктор Албан зміг в’їхати в Україну після незаконних гастролей у Криму (ДОКУМЕНТ)

24 січ 2020, 09:06
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СБУ щодо незаконного відвідування тимчасово окупованого Криму, відповідно до закону «Про гастрольні заходи в Україні», перевіряє лише артистів, які є громадянами Росії.

Тому питання щодо надання дозволу на в’їзд на територію України шведському виконавцю нігерійського походження Доктору Албану (Dr. Alban) спецслужба не розглядала. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Ради громадського контролю НАБУ, опублікованому на сторінці цього незалежного цивільного органу в соціальній мережі Фейсбук.

Вжиття заходів у разі встановлення фактів порушення правил перетину державного кордону та порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї віднесено до компетенції Державної прикордонної служби, — наголошують в СБУ.

Доктор Албан, порушивши державний кордон України, 24 червня 2017 року виступив в окупованій Ялті. Після цього він потрапив до бази центу «Миротворець».

Документ: Рада громадського контролю НАБУ

Нагадаємо, у січні цього року стало відомо, що популярний у 90-х роках минулого століття виконавець Доктор Албан потрапив на територію України. У своєму Інстаграмі він заявив, що скасуванню відповідної заборони щодо нього посприяв президент України Володимир Зеленський. Пізніше він відредагував відповідний пост, прибравши звідти згадку про Зеленського.

Джерело: Ракурс


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