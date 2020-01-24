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В Китае в декабре началась вспышка нового опасного вируса, фото: Joint Base San Antonio

Смертельный вирус в Китае: «закрыто» уже восемь городов

24 янв 2020, 09:40
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В Китае уже восемь городов «закрыли» из-за вспышки нового коронавируса (nCoV), который приводит к развитию пневмонии. Их жителей призывают не покидать пределы своих населенных пунктов.

Этот город Ухань, где произошла вспышка вируса, и семь соседних городов в центральной китайской провинции Хубэй — Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень и Сяньтао, сообщает агентство Assotiated Press.

Всего в этих городах проживают 25 млн человек.

Власти Уханя заявили, что занимаются созданием специализированной больницы на 1 тыс. коек, подобной той, что была открыта в Пекине во время вспышки атипичной пневмонии. Этот госпиталь планируют открыть 3 февраля.

По состоянию на сегодняшнее утро от коронавируса умерли уже 26 человек, в том числе зафиксированы первые две смерти за пределами Хубэя — в провинциях Хэйлунцзян и Хэбэй. Так, в Хебее 80-летний мужчина умер после возвращения из двухмесячного пребывания в Ухане, где посещал родственников.

Число подтвержденных случаев заболеваний достигла 830.

Напомним, в ВОЗ вчера решили пока не объявлять чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса в Китае.


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