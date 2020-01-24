У Болгарії викрили двох російських шпигунів. Фото: 24.UA

https://racurs.ua/ua/n132580-shpygun-vyydy-get-u-bolgariyi-dyplomaty-rf-zbyraly-sekretnu-informaciu.html

Ракурс

Громадян Росії викрили в шпигунстві на Болгарії. Російські дипломати збирали секретну інформацію на користь Російської Федерації.

Вони працювали на користь Росії з 2017 року і передавали туди секретну інформацію про виборчий процес в Болгарії. Про це повідомляє прокуратура Болгарії.

Одним з шпигунів був перший секретар в посольстві Російської Федерації в Софії. Саме він дізнавався інформацію про механізми виборчого процесу в Болгарії.

Інший шпигун, також громадянин Росії, збирав секретну інформацію про енергетику країни. Зазначається, що інформація про енергетику та енергетичну безпеку країни захищені державною та службовою таємницями. Однак, дізнавшись необхідну інформацію, шпигун відправляв її до штаб-квартири російської розвідки.

Для отримання секретної інформації росіянин встановив зв’язок з болгарськими громадянами, які мали доступ до зазначеної інформації. У прокуратурі також повідомили, що він є співробітником торгового представництва Російської Федерації в Софії, тому у нього є дипломатичний імунітет.

Попри всі зібрані докази, кримінальні провадження проти російських шпигунів були призупинені на підставі Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Як писав «Ракурс», раніше в Естонії російського шпигуна засудили до п’яти років в’язниці. Росіянина визнали винним в скоєнні проти Естонії дій ненасильницького характеру.