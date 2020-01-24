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Ракурс
В Болгарии разоблачили двух российских шпионов. Фото: 24.UA

Шпион, выйди вон: в Болгарии дипломаты РФ собирали секретную информацию

24 янв 2020, 12:11
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Граждан России разоблачили в шпионаже в Болгарии. Российские дипломаты собирали секретную информацию в пользу Российской Федерации.

Они работали в пользу России с 2017 года и передавали туда секретную информацию об избирательном процессе в Болгарии. Об этом сообщает прокуратура Болгарии.

Одним из шпионов был первый секретарь в посольстве Российской Федерации в Софии. Именно он узнавал информацию об механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Другой шпион, также гражданин России, собирал секретную информацию об энергетике страны. Отмечается, что данные об энергетике и энергетической безопасности страны защищены государственной и служебной тайнами. Однако, разведав необходимую информацию, шпион отправлял ее в штаб-квартиру российской разведки.

Для получения секретной информации россиянин установил связи с болгарскими гражданами, у которых был доступ к указанной информации. В прокуратуре также сообщили, что он является сотрудником торгового представительства Российской Федерации в Софии, поэтому у него есть дипломатический иммунитет.

Несмотря на все собранные доказательства, уголовные производства против российских шпионов были приостановлены на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Как писал «Ракурс», ранее в Эстонии российского шпиона приговорили к пяти годам тюрьмы. Россиянина признали виновным в совершении против Эстонии действий ненасильственного характера.


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