В Украине ветераны войны сталкиваются с дискриминацией и безденежьем - опрос, фото: Минобороны

https://racurs.ua/n132579-v-ukraine-veterany-voyny-stalkivautsya-s-diskriminaciey-i-bezdenejem-opros.html

Ракурс

Ветераны войны на Донбассе сталкиваеюся с безденежьем и дискриминацией в обществе.

Международная организация по миграции (МОМ) представила данные соответствующего опроса. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Результаты исследования показали, что вопреки законодательным нормам каждый третий потерял рабочее место. Доходы ветеранских семей меньше, чем в среднем по всей стране.

Выяснилось, что 49% опрошенных ветеранов сталкивались хотя бы с одним случаем предвзятого или несправедливого отношения. Треть респондентов заявила, что испытывала дискриминации в транспорте, 14% - при получении медицинских услуг, 11% - при получении или регистрации льгот. В сфере административных услуг в учреждениях социальной защиты негативные тенденции наблюдали 10%.

Сами ветераны считают, что население не понимает ситуации, которая сложилась в стране. На территории страны продолжается вооруженный конфликт, но большинство этого не замечает. С этим согласились 78% опрошенных.

О нарушении прав в гражданской жизни заявили 66% опрошенных. Каждый третий опрошенный ветеран чувствует себя оторванным от основной части общества. Ситуация на рынке труда это четко демонстрирует. Отсутствие вакансий по квалификациям ветеранов, дискриминация и требование дополнительных документов о здоровье при оформлении на работу также показывают отношение общества к бывшим военным.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что программу кредитов на жилье для ветеранов ООС и переселенцев запустят в 2020 году. Бывшие военные смогут приобрести жилье за счет государственного кредита.