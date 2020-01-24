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Под ГБР митингуют сторонники и противники Порошенко. Фото: РБК-Украина

Допрос Порошенко: под ГБР митингуют сторонники и противники экс-президента (ТРАНСЛЯЦИЯ)

24 янв 2020, 11:38
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Допрос экс-президента Петра Порошенко сегодня проходит в Государственном бюро расследований.

Экс-глава государства пришел на допрос в ГБР. Тем временем под зданием ведомства собрались сторонники и противники лидера «Европейской солидарности». В частности, здесь заметили народных депутатов Ирину Геращенко, Артура Герасимова, Иванну Климпуш-Цинцадзе, Нину Южанину, Николая Княжицкого, Ростислава Павленко, Владимира Арьева и Ахтема Чийгоза. Трансляцию из-под стен ГБР проводят СМИ.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос как свидетеля по двум уголовным производствам, открытых в ноябре и декабре 2019 года, в частности по делу о «государственной измене».

Допрос Порошенко: под ГБР митингуют сторонники и противники экс-президента. Фото: Страна

Напомним, 21 января бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований и в ведомстве заявили, что принудительно доставят политика на допрос.

Источник: Ракурс


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