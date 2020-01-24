Под ГБР митингуют сторонники и противники Порошенко. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n132578-dopros-poroshenko-pod-gbr-mitinguut-storonniki-i-protivniki-eks-prezidenta-translyaciya.html

Ракурс

Допрос экс-президента Петра Порошенко сегодня проходит в Государственном бюро расследований.

Экс-глава государства пришел на допрос в ГБР. Тем временем под зданием ведомства собрались сторонники и противники лидера «Европейской солидарности». В частности, здесь заметили народных депутатов Ирину Геращенко, Артура Герасимова, Иванну Климпуш-Цинцадзе, Нину Южанину, Николая Княжицкого, Ростислава Павленко, Владимира Арьева и Ахтема Чийгоза. Трансляцию из-под стен ГБР проводят СМИ.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Петра Порошенко на допрос как свидетеля по двум уголовным производствам, открытых в ноябре и декабре 2019 года, в частности по делу о «государственной измене».

Напомним, 21 января бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований и в ведомстве заявили, что принудительно доставят политика на допрос.