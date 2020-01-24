Під ДБР мітингують прихильники та противники Порошенка. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n132578-dopyt-poroshenka-pid-dbr-mitynguut-pryhylnyky-ta-protyvnyky-eks-prezydenta-translyaciya.html

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Допит екс-президента Петра Порошенка сьогодні відбувається в Державному бюро розслідувань.

Екс-глава держави прийшов на допит в ДБР. Тим часом під будівлею відомства зібралися прихильники та противники лідера «Європейської солідарності». Зокрема, тут помітили народних депутатів Ірину Геращенко, Артура Герасимова, Іванну Климпуш-Цинцадзе, Ніну Южаніну, Миколу Княжицького, Ростислава Павленка, Володимира Ар'єва та Ахтема Чийгоза. Трансляцію з-під стін ДБР проводять ЗМІ.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит як свідка у двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року, зокрема у справі про «державну зраду».

Нагадаємо, 21 січня колишній президент України Петро Порошенко не з’явився на допит до Державного бюро розслідувань і у відомстві заявили, що примусово доставлять політика на допит.