Смертельний вірус у Китаї: закрито вже 13 міст

У Китаї – спалах смертельного вірусу, фото: «Сіньхуа»

https://racurs.ua/ua/n132577-smertelnyy-virus-u-kytayi-zakryto-vje-13-mist.html

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У Китаї вже щонайменше на 13 міст розширені обмеження, пов’язані зі спалахом нового коронавірусу nCoV, який викликає пневмонію.

У такий спосіб влада Китаю намагається запобігти поширенню інфекції, повідомляє видання The Time.

Вважається, що джерелом поширення вірусу став ринок морепродуктів у місті Ухані, де в грудні 2019 року були виявлені перші випадки захворювання. На думку влади Китаю, цей вірус міг перейти до людей від зараженої тварини на ринку в Ухані.

За інформацією телеканалу CBS, в Ухані та дев’яти сусідніх містах в провінції Хубей обмежено рух більшості громадського транспорту.

Влада Китаю також безстроково скасувала всі великі громадські заходи в столиці Пекіні. Знамените пекінське Заборонене місто та Діснейленд у бізнес-центрі Шанхаю також заявили, що вони будуть закриті з суботи.

Хвороба потрапила і в інші країни. США підтвердили один випадок, а ще кілька хворих з’явилися в азіатських країнах — усі серед людей, які відвідували Ухань.

Водночас, за повідомленнями італійських ЗМІ, медики не виявили цього вірусу в місцевої співачки з міста Барі, у котрої схожі з цим захворюванням симптоми з’явилися після концертного туру по країнах Сходу, під час якого вона, зокрема, відвідувала Ухань.

Нагадаємо, вже зафіксовано щонайменше 830 випадків інфікування людей цим вірусом, хвороба забрала 26 життів.