Коронавірус із Китаю: госпіталізовано туристів у Фінляндії. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n132570-smertelnyy-koronavirus-zapidozryly-u-dvoh-turystiv-v-finlyandiyi.html

Ракурс

Смертельним вірусом із Китаю інфіковано вже майже 900 осіб. У Фінляндії госпіталізовано двох китайських туристів із підозрою на коронавірус 2019 nCoV. Туристи приїхали з китайського міста Ухань, яке вважається епіцентром поширення вірусу.

Їх госпіталізували в фінському місті Івало після того, як ввечері 23 січня вони звернулися в лікарню з симптомами грипу. Як повідомляє державна телерадіокомпанія Фінляндії YLE, у громадян Китаю взяли проби, які відправлять до столиці країни Гельсінкі на аналізи.

Також відомо, що громадяни Китаю були у Норвегії, після чого приїхали до Лапландії.

Окрім того, другий випадок зараження коронавірусом підтвердили в Японії. Інфікованим виявився 40-річний громадянин Китаю, який приїхав до Японії з Ухані. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я країни, передає Yomiuri Shimbun.

За останніми даними, відомо вже про 26 випадків смертей через коронавірус, інфіковані майже 900 осіб.

Як писав «Ракурс», в Китаї через коронавірус закрили на карантин вже вісім міст. Це місто Ухань, де стався спалах вірусу, та сім сусідніх міст у центральній китайській провінці Хубей — Ечжоу, Хуанганг, Чібі, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень і Сяньтао

Як відомо, раніше в ВООЗ вирішили поки не оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу в Китаї.