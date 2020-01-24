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Ракурс
Коронавирус из Китая: госпитализированы туристы в Финляндии. Фото: РБК

Смертельный коронавирус заподозрили у двух туристов в Финляндии

24 янв 2020, 10:36
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Смертельным вирусом из Китая инфицированы уже почти 900 человек. В Финляндии госпитализированы двое китайских туристов с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Туристы приехали из китайского города Ухань, который считается эпицентром распространения вируса.

Их госпитализировали в финском городе Ивало после того, как вечером 23 января они обратились в больницу с симптомами гриппа. Как сообщает государственная телерадиокомпания Финляндии YLE, у граждан Китая взяли пробы, которые отправят в столицу страны Хельсинки на анализы.

Также известно, что граждане Китая были в Норвегии, после чего приехали в Лапландию.

Кроме того, второй случай заражения коронавирусом подтвердили в Японии. Инфицированным оказался 40-летний гражданин Китая, который приехал в Японию из Ухани. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает Yomiuri Shimbun.

По последним данным, известно уже о 26 случаях смертей из-за коронавируса, инфицированы почти 900 человек.

Как писал «Ракурс», в Китае из-за коронавируса закрыли на карантин уже восемь городов. Это город Ухань, где произошла вспышка вируса, и семь соседних городов в центральной китайской провинции Хубэй — Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень и Сяньтао.

Как известно, ранее в ВОЗ решили пока не объявлять чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса в Китае.


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