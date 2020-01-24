Смертельный вирус в Китае: закрыто уже 13 городов

В Китае – вспышка смертельного вируса, фото: «Синьхуа»

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В Китае уже как минимум на 13 городов расширены ограничения, связанные со вспышкой нового коронавируса nCoV, который вызывает пневмонию.

Таким образом власти Китая пытаются предотвратить распространение инфекции, сообщает издание The Time.

Считается, что источником распространения вируса стал рынок морепродуктов в городе Ухане, где в декабре 2019 года были выявлены первые случаи заболевания. По мнению властей Китая, этот вирус мог перейти к людям от зараженного животного на рынке в Ухане.

По информации телеканала CBS, в Ухане и девяти соседних городах в провинции Хубэй ограничено движение большинства общественного транспорта.

Власти Китая также бессрочно отменили все крупные общественные мероприятия в столице Пекине. Знаменитый пекинский Запретный город и Диснейленд в бизнес-центре Шанхая также заявили, что они будут закрыты с субботы.

Болезнь попала и в другие страны. США подтвердили один случай, а еще несколько больных появились в азиатских странах — все среди людей, которые посещали Ухань.

В то же время, по сообщениям итальянских СМИ, медики не обнаружили этого вируса у местной певицы из города Бари, у которой схожие с этим заболеванием симптомы появились после концертного тура по странам Востока, во время которого она, в частности, посещала Ухань.

Напомним, уже зафиксировано не менее 830 случаев инфицирования людей этим вирусом, болезнь унесла жизни 26 человек.