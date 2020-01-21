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Ракурс
Петро Порошенко. Фото: 112 Україна

Порошенко сьогодні не з’явився на допит: ДБР застосує примусовий привід

21 січ 2020, 12:22
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Колишній президент України Петро Порошенко сьогодні у черговий раз не з’явився на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Допит Порошенка був запланований на 10.30.

ДБР відреагувало на ігнорування Порошенком викликів і оголосило про примусовий привід п’ятого президента України на допит. Про це заявив під час брифінгу слідчий ДБР Олег Корецький.

Корецький зазначив, що Порошенко не з’явився на сьогоднішній допит, не вказавши поважних причин своєї неявки. Наразі слідчі готують матеріали для виконання примусового приводу Порошенка.

Адвокат екс-президента Андрій Головань у своєму блозі заявив, що 20 січня Порошенко особисто відвідав ДБР і забрав повістки про виклик на допит у якості свідка на 24 січня 2020 року (справа про мінські угоди), на 31 січня 2020 роду (справа моряків) і 11 лютого 2020 року (справа про судову реформу).

Адвокат стверджує, що до цього Порошенко не отримував від ДБР ніяких повісток.

Як раніше писав «Ракурс», ДБР 18 січня оприлюднило на своєму офіційному сайті повістки про виклик Порошенка на допит 21 і 24 січня 2020 року.

Джерело: Ракурс


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Порошенко сьогодні не з’явився на допит: ДБР застосує примусовий привід

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