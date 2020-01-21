Порошенко сегодня не явился на допрос: ГБР применит принудительный привод

Петр Порошенко. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n132389-poroshenko-segodnya-ne-yavilsya-na-dopros-gbr-primenit-prinuditelnyy-privod.html

Ракурс

Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Допрос Порошенко был запланирован на 10.30.

ГБР отреагировало на игнорирование Порошенко вызовов и объявило о принудительном приводе пятого президента Украины на допрос. Об этом заявил во время брифинга следователь ГБР Олег Корецкий.

Корецкий отметил, что Порошенко не явился на сегодняшний допрос, не указав уважительных причин своей неявки. В настоящее время следователи готовят материалы для выполнения принудительного привода Порошенко.

Адвокат экс-президента Андрей Головань в своем блоге заявил, что 20 января Порошенко лично посетил ГБР и забрал повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля на 24 января 2020 года (дело о минских соглашениях), на 31 января 2020 рода (дело моряков) и 11 февраля 2020 года (дело о судебной реформе).

Адвокат утверждает, что до этого Порошенко не получал от ГБР никаких повесток.

Как ранее писал «Ракурс», ГБР 18 января обнародовало на своем официальном сайте повестки о вызове Порошенко на допрос 21 и 24 января 2020 года.