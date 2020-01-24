В Україні ветерани війни стикаються з дискримінацією й безгрошів'ям – опитування, фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n132579-v-ukrayini-veterany-viyny-stykautsya-z-dyskryminaciieu-y-bezgroshiv-yam-opytuvannya.html

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Ветерани війни на Донбасі стикаються з безгрошів’ям й дискримінацією в суспільстві.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) представила дані відповідного опитування. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Дані дослідження показали, що всупереч законодавчим нормам кожен третій втратив робоче місце. Доходи ветеранських родин менші, ніж в середньому по всій державі.

З’ясувалось, що 49% опитаних ветеранів стикались хоча б з одним випадком упередженого або несправедливого ставлення. Третина респондентів заявила, що зазнавала дискримінації в транспорті, 14% - під час отримання медичних послуг, 11% — під час отриманні чи реєстрації пільг. В сфері адміністративних послуг в установах соціального захисту негативні тенденції спостерігали 10%.

Самі ветерани вважають, що населення не розуміє ситуації, яка склалась в країні. На території країни триває збройний конфлікт, але більшість цього не помічає. З цим погодилися 78% опитаних.

Про порушення прав у цивільному житті заявили 66% опитаних. Кожен третій опитаний ветеран почувається відірваним від основної частини суспільства. Ситуація на ринку праці це чітко демонструє. Відсутність вакансій за кваліфікаціями ветеранів, дискримінація і вимагання додаткових документів про здоров’я під час оформлення на роботу також показують ставлення суспільства до колишніх військових.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що програму кредитів на житло для ветеранів ООС і переселенців запустять у 2020 році. Колишні військові зможуть придбати житло за рахунок державного кредиту.