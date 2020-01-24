Суд рассматривает изменение меры пресечения Яне Дугарь. Фото: Громадське

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Печерский районный суд Киева 24 января продолжил рассмотрение ходатайства адвокатов медика Яны Дугарь об изменении ей меры пресечения. Ее подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Сегодня во время заседания прокурор попросил объединить материалы дел, поскольку ходатайство защиты Дугарь рассматриваются отдельно по техническим причинам. Защита не против этого. Судья вышел в совещательную комнату для решения вопроса. Об этом шла речь во время трансляции судебного заседания.

Планируется, что сегодня в суде заслушают свидетелей, которые могут подтвердить алиби Дугарь. Также подозреваемую готовы взять на поруки народный депутат Яна Зинкевич, бывший нардеп Оксана Корчинская и председатель рабочей группы Министерства по делам ветеранов осужденных и взятых под стражу ветеранов Денис Полищук.

Напомним, сегодня суд по изменению избранной меры пресечения ветерану АТО Андрей Антоненко (Riffmaster'у) объявил перерыв до 10.00 12 февраля. Антоненко этот же суд в декабре арестовал до 8 февраля без возможности внесения залога.