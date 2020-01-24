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В Україні введуть компенсації у разі затримок із виплатами, фото: facebook
В Україні введуть компенсації у разі затримок із виплатами зарплат і пенсійhttps://racurs.ua/ua/n132584-v-ukrayini-vvedut-kompensaciyi-u-razi-zatrymok-iz-vyplatamy.htmlРакурс
Уряд пропонує здійснювати компенсації громадянам у разі затримок із виплатами.
Схвалено законопроект, яким пропонується виплачувати компенсації у разі затримки соціальних та інших виплат. Про це повідомив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
Законопроект планується передати до Верховної Ради. Ймовірну дату голосування щодо ініціативи не назвали. Президент також повинен підписати закон.
Компенсацію виплачуватимуть у разі затримки:
- Зарплат;
- Пенсії або довічного утримання;
- Соціальних виплат;
- Індексацій грошових доходів громадян.
Низка державних підприємств України наприкінці 2019 року повідомляли про брак коштів на виплату зарплат. Про затримки оголосили працівники державних шахт.
Раніше Гончарук заявив, що зарплати топ-менеджерів держпідприємств будуть переглянуті. На його думку, Кабмін повинен розробити рекомендації щодо оплати керівникам держпідприємств.
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