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В Україні введуть компенсації у разі затримок із виплатами, фото: facebook

В Україні введуть компенсації у разі затримок із виплатами зарплат і пенсій

24 січ 2020, 12:57
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Уряд пропонує здійснювати компенсації громадянам у разі затримок із виплатами.

Схвалено законопроект, яким пропонується виплачувати компенсації у разі затримки соціальних та інших виплат. Про це повідомив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Законопроект планується передати до Верховної Ради. Ймовірну дату голосування щодо ініціативи не назвали. Президент також повинен підписати закон.

Компенсацію виплачуватимуть у разі затримки:

  • Зарплат;
  • Пенсії або довічного утримання;
  • Соціальних виплат;
  • Індексацій грошових доходів громадян.

Низка державних підприємств України наприкінці 2019 року повідомляли про брак коштів на виплату зарплат. Про затримки оголосили працівники державних шахт.

Раніше Гончарук заявив, що зарплати топ-менеджерів держпідприємств будуть переглянуті. На його думку, Кабмін повинен розробити рекомендації щодо оплати керівникам держпідприємств.

Джерело: Ракурс


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