Умер исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n132589-ironiya-sudby-ispolnitelnyy-direktor-vsemirnoy-organizacii-zdravoohraneniya-umer-v-51-god.html

Ракурс

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осталась без исполнительного директора. Врач-эпидемиолог Питер Салама умер в пятницу, 24 января.

В ВОЗ он отвечал за чрезвычайные ситуации. О смерти коллеги рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус в Twitter.

Гебрейсус написал, что опечален внезапной кончиной своего друга и коллеги, а также выразил соболезнования родным и друзьям. Причины смерти не сообщаются.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения добавил, что Питер Салама начал работать в ВОЗ в 2016 году. Гебрейсус отметил, что погибший был целеустремленным, сопереживающим и профессионалом своего дела.

До работы в ВОЗ врач-эпидемиолог Питер Салама был региональным директором детского фонда ООН ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африки. Кроме того, он работал в Афганистане, боролся с вирусом Эболы.

Темами его научный публикаций были ВИЧ/СПИД, здоровье беженцев, охрана здоровья матерей и новорожденных и другое. Питер Салама был женат, у него осталось трое детей.

Как известно, ранее в ВОЗ решили пока не объявлять чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса в Китае.

Как сообщалось, в Китае в декабре 2019 года зафиксировали вспышку нового коронавируса. Известно уже о 26 случаях смертей из-за коронавируса, инфицированы почти 900 человек.

На карантин в Китае закрыли уже как минимум 13 городов. Считается, что источником распространения вируса стал рынок морепродуктов в городе Ухане, где в декабре 2019 года были выявлены первые случаи заболевания.